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Стал известен главный арбитр на финал Кубка Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид

Стал известен главный арбитр на финал Кубка Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид
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Судейский комитет Королевской федерации футбола Испании назначил Рикардо Де Бургоса главным судьёй финала Кубка короля. Об этом объявила Федерация футбола Испании. Пабло Гонсалес Фуэртес будет отвечать за VAR.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это станет четвёртым «класико» в карьере рефери. Первое судейство было в финале Суперкубка Испании — 2017, тогда мадридцы победили со счётом 3:1. Во второй раз он стал главным арбитром тоже в финале Суперкубка, на этот раз, в 2023 году, «Барселона» стала победителем, выиграв с таким же счётом — 3:1. В последнем «класико» арбитра «Барса» вновь победила — противостояние состоялось в 26-м туре сезона-2022/2023.

Предстоящий финал Кубка Испании состоится 26 апреля. Матч пройдёт на стадионе «Ла Картуха» в Севилье.

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