Стал известен главный арбитр на финал Кубка Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид

Судейский комитет Королевской федерации футбола Испании назначил Рикардо Де Бургоса главным судьёй финала Кубка короля. Об этом объявила Федерация футбола Испании. Пабло Гонсалес Фуэртес будет отвечать за VAR.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Это станет четвёртым «класико» в карьере рефери. Первое судейство было в финале Суперкубка Испании — 2017, тогда мадридцы победили со счётом 3:1. Во второй раз он стал главным арбитром тоже в финале Суперкубка, на этот раз, в 2023 году, «Барселона» стала победителем, выиграв с таким же счётом — 3:1. В последнем «класико» арбитра «Барса» вновь победила — противостояние состоялось в 26-м туре сезона-2022/2023.

Предстоящий финал Кубка Испании состоится 26 апреля. Матч пройдёт на стадионе «Ла Картуха» в Севилье.