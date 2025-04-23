Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Хиляль» готов заплатить «Барселоне» € 100 млн за Рафинью — Sport.es

«Аль-Хиляль» готов заплатить «Барселоне» € 100 млн за Рафинью — Sport.es
Комментарии

«Аль-Хиляль» готов заплатить «Барселоне» € 100 млн за трансфер крайнего нападающего Рафиньи. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, саудовский клуб делает всё возможное, чтобы заполучить игрока каталонского клуба. Сообщается, что представители «Аль-Хиляля» посетили Барселону, чтобы обсудить покупку бразильца и ряда других игроков.

Отмечается, что спортивные директора каталонского клуба намерены любым способом сохранить футболиста, однако подчёркивается, что решение в любом случае будет принимать сам Рафинья.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий отметился 30 голами и 21 результативной передачей.

Материалы по теме
Рафинья — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android