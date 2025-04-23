«Аль-Хиляль» готов заплатить «Барселоне» € 100 млн за Рафинью — Sport.es

«Аль-Хиляль» готов заплатить «Барселоне» € 100 млн за трансфер крайнего нападающего Рафиньи. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, саудовский клуб делает всё возможное, чтобы заполучить игрока каталонского клуба. Сообщается, что представители «Аль-Хиляля» посетили Барселону, чтобы обсудить покупку бразильца и ряда других игроков.

Отмечается, что спортивные директора каталонского клуба намерены любым способом сохранить футболиста, однако подчёркивается, что решение в любом случае будет принимать сам Рафинья.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий отметился 30 голами и 21 результативной передачей.