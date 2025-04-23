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Быстров: судьба чемпионства — в ногах «Краснодара», это самая стабильная команда РПЛ

Быстров: судьба чемпионства — в ногах «Краснодара», это самая стабильная команда РПЛ
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Бывший полузащитник «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге между «горожанами», сине-бело-голубыми и красно-белыми.

«Краснодар» — самая стабильная команда чемпионата с самым стабильным составом. Они на первом месте. Неважно, что про них говорят. Сейчас судьба чемпионства — в их ногах», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За пять туров до конца чемпионата «Краснодар» с 55 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Зенита» 53 набранных очка и преимущество над «быками» в личных встречах. Третье и четвёртое места занимают столичные «Спартак» (50) и ЦСКА (48).

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