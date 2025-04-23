Источник: «Комо» хочет выкупить контракт защитника Валле из «Барселоны»

Футбольный клуб «Комо» намерен активировать пункт о выкупе в контракте защитника Алекса Валле, который выступает на правах аренды из «Барселоны». Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации источника, Валле играет ключевую роль в планах главного тренера Сеска Фабрегаса на будущее клуба, и «Комо» готовится предложить защитнику долгосрочный контракт. Нынешнее соглашение 20-летнего каталонца рассчитано до конца сезона. В нём предусмотрен пункт о выкупе в размере € 6 млн.

Валье первую часть сезона провёл в аренде в «Селтике» и присоединился к итальянскому клубу в конце января. Фланговый защитник провёл за «Комо» 11 матчей. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 4,5 млн.

Команда Фабрегаса занимает 13-е место в чемпионате Италии, заработав 39 очков.