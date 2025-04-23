Ледяхов: Тюкавин уже сколько не играет за «Динамо»? Про его отсутствие надо забыть

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче между «Динамо» и «Зенитом» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги и заявил, что пора забыть про отсутствие нападающего бело-голубых Константина Тюкавина. Встреча между командами пройдёт 26 апреля.

«Тюкавин уже сколько не играет за «Динамо»? Про его отсутствие надо забыть. При этом у динамовцев наблюдается дисбаланс в обороне и атаке, они не претендуют на призовые места. В предстоящем матче я бы поставил на «Зенит» — это команда другого уровня, хотя у питерцев есть определённые проблемы в защите. В этом плане будут возникать сложности. Однако «Зениту» нельзя терять очки — «Краснодар» может оторваться ещё дальше», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Константин Тюкавин получил травму в первой официальной встрече за «Динамо» в 2025 году — в рамках 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) 2 марта. У форварда было выявлено повреждение крестообразных связок колена. Срок восстановления Тюкавина после операции составит около шести месяцев.