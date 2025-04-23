«Интер» — «Милан»: онлайн-трансляция ответного полуфинала Кубка Италии начнётся в 22:00

Сегодня, 23 апреля, в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии встретятся «Интер» и «Милан». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. В составе «Милана» на 47-й минуте отличился нападающий Тэмми Абрахам. Ему ассистировал Юссуф Фофана. На 67-й минуте полузащитник Хакан Чалханоглу забил ответный мяч «Интера» с передачи Хоакина Корреа.

В финале победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Болонья» — «Эмполи».