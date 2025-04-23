Карвальо отреагировал на то, что Алеррандро взял в ЦСКА его седьмой номер

Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэл Карвальо прокомментировал трансфер своего соотечественника Алеррандро в стан красно-синих, а также решение выступать за клуб под седьмым номером, который ранее принадлежал самому бразильцу.

«Алеррандро мне нравится, он хорошо отыграл последний год в Бразилии. Я удивился, что он взял седьмой номер, тем самым он возложил на себя большую ответственность. Все будут сравнивать его со мной. В первый год я не играл, тогда думал, что моего таланта будет достаточно, но потом понял, как всё устроено, что нужно доказывать. Во второй год я стал лучшим игроком и первым иностранцем, который этого добился. Возможно, Алеррандро будет в такой же ситуации, и скоро он адаптируется, начав играть больше», — сказал Карвальо в видео CSKA TV.

Алеррандро перебрался в ЦСКА из бразильского «Ред Булл Брагантино» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 4,2 млн.