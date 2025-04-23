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Илья Помазун почти год не играл в РПЛ

Илья Помазун почти год не играл в РПЛ
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Вратарь московского футбольного клуба «Спартак» Илья Помазун не играл в Российской Премьер-Лиге 355 дней, пишет в своём телеграм-канале РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

Голкипер последний раз до «Спартака» играл в РПЛ 19 мая 2024 года в матче за «Урал». 28-летний футболист, перешедший в московский клуб из столичного ЦСКА, впервые сыграл за красно-белых в матче 25-го тура РПЛ 19 апреля с «Акроном» и пропустил два мяча (3:2) — с игры и с пенальти.

Илья и его отец, Александр Помазун, стали первыми отцом и сыном в истории российских чемпионатов, кто сыграл в воротах одного клуба. Это также отмечает появление второй династии в «Спартаке» после семьи Мелёшиных и шестой по счёту в истории московского клуба. В текущем сезоне Помазун провёл только один официальный матч за «Спартак» после зимнего перехода.

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