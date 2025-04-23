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Чернышов: казалось, что ещё чуть-чуть и «Спартак» станет лидером и дойдёт до чемпионства

Чернышов: казалось, что ещё чуть-чуть и «Спартак» станет лидером и дойдёт до чемпионства
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Российский экс-футболист Андрей Чернышов высказался о предстоящем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Игра состоится в субботу, 26 апреля, на домашнем поле красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как и всегда, в дерби фаворитов нет, это особенный матч. Если брать сегодняшнюю ситуацию, армейцы уже давно не проигрывают, набрали хороший ход и подтянулись к группе лидеров. «Спартак» тоже хорошо начал весеннюю часть. Показалось, что ещё чуть-чуть и команда станет единоличным лидером чемпионата, уйдёт в отрыв и доведёт гонку до чемпионства. Но некоторые осечки не позволили этого сделать.

А теперь надо верить до конца. Вдруг первые две команды начнут терять очки, а кто-то из преследователей всё выиграет. Ситуация может перевернуться. Надо выигрывать свои матчи и ждать осечки соперника. Да и болельщики по особенному смотрят на дерби, многое может проститься», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 25 матчей «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 50 очков. ЦСКА находится на четвёртой строчке с 48 очками. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар» (55).

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