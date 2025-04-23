Чернышов: казалось, что ещё чуть-чуть и «Спартак» станет лидером и дойдёт до чемпионства

Российский экс-футболист Андрей Чернышов высказался о предстоящем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Игра состоится в субботу, 26 апреля, на домашнем поле красно-белых.

«Как и всегда, в дерби фаворитов нет, это особенный матч. Если брать сегодняшнюю ситуацию, армейцы уже давно не проигрывают, набрали хороший ход и подтянулись к группе лидеров. «Спартак» тоже хорошо начал весеннюю часть. Показалось, что ещё чуть-чуть и команда станет единоличным лидером чемпионата, уйдёт в отрыв и доведёт гонку до чемпионства. Но некоторые осечки не позволили этого сделать.

А теперь надо верить до конца. Вдруг первые две команды начнут терять очки, а кто-то из преследователей всё выиграет. Ситуация может перевернуться. Надо выигрывать свои матчи и ждать осечки соперника. Да и болельщики по особенному смотрят на дерби, многое может проститься», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 25 матчей «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 50 очков. ЦСКА находится на четвёртой строчке с 48 очками. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар» (55).