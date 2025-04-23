«Лидс» может уволить Фарке, вернувшего клуб в АПЛ, из-за его прошлого опыта в лиге — DM

Футбольный клуб «Лидс» рассматривает возможность увольнения Даниэля Фарке с поста главного тренера, несмотря на решение задачи по выходу в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, в «Лидсе» обеспокоены тем, как в своё время под руководством Фарке в Премьер-лиге выступал «Норвич». Тренер дважды выводил «канареек» в АПЛ, но оба раза команда под его руководством вылетала в Чемпионшип в первый же сезон. Руководители переживают, что уровень тренера недостаточен для топ-дивизиона Англии.

Сейчас «Лидс» рассматривает список его возможных преемников. Ранее речь шла о Жозе Моуриньо, но сейчас его кандидатура перестала интересовать руководство «павлинов».

«Лидс» обеспечил себе возвращение в Премьер-лигу за два тура до конца чемпионата. Команда занимает первую строчку турнирной таблицы Чемпионшипа, заработав 94 очка в 44 матчах.