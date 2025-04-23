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Игрок «Спартака» Бонгонда: игра с ЦСКА, возможно, один из самых важных матчей в сезоне

Игрок «Спартака» Бонгонда: игра с ЦСКА, возможно, один из самых важных матчей в сезоне
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о важности предстоящего дерби с ЦСКА в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги для всей команды. Встреча состоится в субботу, 26 апреля. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После неудачного матча с махачкалинским «Динамо» мы не могли себе позволить ещё раз проиграть. Поэтому в перерыве того матча [c «Акроном»] мы поговорили и пообещали друг другу, что мы добьёмся победы, в итоге так и получилось. Мы рады, и это нам добавило уверенности.

Когда ты приходишь в «Спартак», ты должен, обязан понимать, что игра с ЦСКА — это, возможно, один из самых важных матчей по ходу сезона не только для новичков, а для всех нас. Это касается всех, поэтому мы заряжены максимально», — сказал Бонгонда в эфире «Матч ТВ».

За пять туров до конца чемпионата «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 50 очков. ЦСКА располагается на четвёртой строчке, заработав 48 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», на счету которого 55 очков.

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