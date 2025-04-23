Быстров: неважно, борются ли «Спартак» и ЦСКА за титул, — дерби всегда стоит особняком

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о предстоящем матче красно-белых с ЦСКА в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в субботу, 26 апреля.

«Дерби всегда стоит особняком, несмотря на места команд в таблице. Неважно, где «Спартак» и ЦСКА и борются ли они за чемпионство. Это дерби, один из центральных и самых важных матчей для обеих команд. Сейчас один из немногих моментов, когда встречаются две сильные команды — и «Спартак», и ЦСКА сейчас в хорошей форме», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За пять туров до конца чемпионата «Спартак» и ЦСКА занимают соответственно третье и четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. У красно-белых 50 очков в 25 матчах. Армейцы имеют в своём активе 48 набранных очков.