Защитнику «Алании» Чиркову аннулировали красную карточку, он сможет сыграть с «Торпедо»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС признал ошибочным решение арбитра об удалении защитника «Алании» Макара Чиркова после инцидента в матче 29-го тура Мелбет Первой лиги с «Сочи» (0:4). Об этом сообщила пресс-служба ФК «Алания».

«Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет РФС признал ошибочным решение арбитра об удалении защитника нашей команды Макара Чиркова. Инцидент произошёл в матче 29-го тура против «Сочи».

Игрок будет доступен в матче 30-го тура Мелбет Первой лиги, который состоится 27 апреля в Грозном против «Торпедо», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

ФК «Алания» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, заработав 23 очка в 29 встречах.