Защитнику «Алании» Чиркову аннулировали красную карточку, он сможет сыграть с «Торпедо»
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС признал ошибочным решение арбитра об удалении защитника «Алании» Макара Чиркова после инцидента в матче 29-го тура Мелбет Первой лиги с «Сочи» (0:4). Об этом сообщила пресс-служба ФК «Алания».
Россия — Мелбет Первая лига . 29-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
4 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Аберден – 32' 2:0 Макарчук – 60' 3:0 Кайнов – 72' 4:0 Мелёшин – 90+4'
Удаления: нет / Чирков – 67'
«Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет РФС признал ошибочным решение арбитра об удалении защитника нашей команды Макара Чиркова. Инцидент произошёл в матче 29-го тура против «Сочи».
Игрок будет доступен в матче 30-го тура Мелбет Первой лиги, который состоится 27 апреля в Грозном против «Торпедо», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
ФК «Алания» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, заработав 23 очка в 29 встречах.
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