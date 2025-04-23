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Головин: от Лиги чемпионов до сих пор мурашки, было приятно доминировать над «Барсой»

Головин: от Лиги чемпионов до сих пор мурашки, было приятно доминировать над «Барсой»
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Комментарии

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о выступлении в Лиге чемпионов УЕФА в составе «Монако».

— Победа над «Барсой» — самый кайфовый момент за всё время в «Монако»?
— Самое кайфовое — в Лиге чемпионов играть. Мурашки до сих пор бегут, это самый крутой турнир. А что касается того матча, то самым приятным было доминировать над «Барселоной». Да, у них была красная карточка, но крут сам факт, что мы играли с супертоповой командой на одном уровне.

— Сколько человек тебе после этой победы прислали твои слова про «соснула «Барса»?
— Тяжело сосчитать, это везде было, где только можно. Я с юмором отношусь. Там же никакого подтекста не было, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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