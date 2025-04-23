Футболиста «Ювентуса» наказали за бурные вечера тренировкой в семь утра — Ди Марцио

Арендованный у «Ювентуса» Тьягу Джало был исключён из состава «Порту» за бурно проведённые вечера. Футболист в качестве наказания тренировался в одиночестве в семь утра, пишет Джанлука Ди Марцио.

Футболист нарушил внутренние правила клуба. «Порту» рассматривает возможность досрочного завершения его аренды, чтобы он вернулся в «Ювентус» до 30 июня.

Прошлым летом Джало перешёл в «Порту» на правах аренды из «Ювентуса». В этом сезоне португальский центральный защитник провёл 17 матчей, забив два гола.

Он перешёл в «Ювентус» из «Лилля» за € 5 млн в январское трансферное окно 2024 года, но сыграл только один матч за туринцев. Его контракт с итальянским клубом истекает в июне 2026 года.