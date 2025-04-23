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Андрей Чернышов высказался о возможном участии Помазуна в дерби «Спартак» — ЦСКА

Андрей Чернышов высказался о возможном участии Помазуна в дерби «Спартак» — ЦСКА
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Российский экс-футболист Андрей Чернышов высказался о возможном выходе на поле вратаря «Спартака» Ильи Помазуна в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра состоится в субботу, 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что касается места в воротах «Спартака» в дерби с ЦСКА, то не очень хорошо ставить Максименко, если у него есть недомогание или какие-то проблемы. Помазуна брали с таким расчётом. Если ему предоставится шанс в дерби, он его использует. Думаю, если Максименко будет готов играть, но не на сто процентов здоров, выберут Помазуна. Его возможный выход против родной команды — момент, который будут обсуждать. Это привлечёт ещё больше внимания к матчу», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Илья Помазун перебрался в «Спартак» из ЦСКА в зимнее трансферное окно. Перед стартом текущего сезона тренерский штаб армейцев отстранил вратаря от основной команды из-за слов в интервью, в которых Помазун допустил возможность перехода в «Спартак».

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