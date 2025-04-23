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«Реалу» интересен защитник «Борнмута» и сборной Венгрии — AS

«Реалу» интересен защитник «Борнмута» и сборной Венгрии — AS
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Мадридский «Реал» проявляет интерес к 21-летнему защитнику «Борнмута» и сборной Венгрии Милошу Керкезу. Об этом сообщает AS в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, трансфер обойдётся примерно в € 50 млн, отмечается, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» также хотят приобрести венгерского футболиста.

Милош Керкез перебрался в «Борнмут» из «АЗ Алкмар» за € 17,87 млн в июле 2023 года, подписав долгосрочный контракт. До переезда в Нидерланды футболист выступал за молодёжную команду «Милана». В нынешнем сезоне защитник провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

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