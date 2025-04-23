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Александр Головин ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «ПСЖ»

Александр Головин ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «ПСЖ»
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о степени заинтересованности в его трансфере со стороны французского «Пари Сен-Жермен».

— Сам слышал что-то об интересе «ПСЖ» к тебе?
— Только то, что я в списках у них, но ничего конкретного, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. По итогам прошлого сезона болельщики французского клуба признали воспитанника ЦСКА лучшим игроком команды. С лета прошлого года за «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов, которого парижане приобрели у «Краснодара».

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