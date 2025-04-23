«Шахтёр» победил «Полесье» благодаря голу на 114-й минуте и вышел в финал Кубка Украины

Завершился матч 1/2 финала Кубка Украины, в котором встречались «Полесье» и «Шахтёр». Игра проходила на «Центральном стадионе Полесье» в городе Житомир. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Дмитро Панчишин из Харькова. Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В дополнительное время «горняки» вырвали победу со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил вингер «Шахтёра» Алисон. Бразилец отличился на 114-й минуте.

Таким образом, «Шахтёр» вышел в финал Кубка Украины, где встретится с киевским «Динамо». В первом полуфинальном матче Кубка Украины бело-голубые одержали победу над клубом «Буковина» со счётом 4:1 и вышли в финал соревнования.

Финальный матч турнира состоится 14 мая.