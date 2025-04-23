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Полесье— Шахтёр, результат матча 23 апреля 2025, счёт 0:1, Кубок Украины 2024-2025

«Шахтёр» победил «Полесье» благодаря голу на 114-й минуте и вышел в финал Кубка Украины
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Завершился матч 1/2 финала Кубка Украины, в котором встречались «Полесье» и «Шахтёр». Игра проходила на «Центральном стадионе Полесье» в городе Житомир. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Дмитро Панчишин из Харькова. Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В дополнительное время «горняки» вырвали победу со счётом 1:0.

Кубок Украины . 1/2 финала
23 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Полесье
Житомир
Окончен
0 : 1
ДВ
Шахтёр
0:1 Алисон – 114'    

Единственный мяч в игре забил вингер «Шахтёра» Алисон. Бразилец отличился на 114-й минуте.

Таким образом, «Шахтёр» вышел в финал Кубка Украины, где встретится с киевским «Динамо». В первом полуфинальном матче Кубка Украины бело-голубые одержали победу над клубом «Буковина» со счётом 4:1 и вышли в финал соревнования.

Финальный матч турнира состоится 14 мая.

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