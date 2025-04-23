Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Радек Ширл пригласил болельщиков на матч легенд

Экс-игрок «Зенита» Радек Ширл пригласил болельщиков на матч легенд
Комментарии

Бывший игрок «Зенита» чешский футболист Радек Ширл обратился к болельщикам команды с предложением посетить матч легенд петербургского клуба. Игра, приуроченная к 100-летнему юбилею «Зенита», пройдёт 25 мая 2025 года в Санкт-Петербурге. Видеообращение опубликовала пресс-служба клуба.

«Привет всем! Я Радек Ширл. Очень рад, что «Зенит» пригласил меня на 100-летний юбилей. С нетерпением жду встречи со всеми вами на матче легенд 25 мая. Приходите поддержать нас. Всем удачи!» – сказал Ширл.

Ранее своё участие в мероприятии подтвердил бывший полузащитник «Зенита» Данни, который выступал за клуб с 2008 по 2017 год. О своём участии в матче также сообщили бывший капитан сине-бело-голубых Доменико Кришито и голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин.

Материалы по теме
«Зенит» проведёт матч легенд с участием Данни, Кришито и Аршавина в день 100-летия клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android