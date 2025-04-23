Экс-игрок «Зенита» Радек Ширл пригласил болельщиков на матч легенд

Бывший игрок «Зенита» чешский футболист Радек Ширл обратился к болельщикам команды с предложением посетить матч легенд петербургского клуба. Игра, приуроченная к 100-летнему юбилею «Зенита», пройдёт 25 мая 2025 года в Санкт-Петербурге. Видеообращение опубликовала пресс-служба клуба.

«Привет всем! Я Радек Ширл. Очень рад, что «Зенит» пригласил меня на 100-летний юбилей. С нетерпением жду встречи со всеми вами на матче легенд 25 мая. Приходите поддержать нас. Всем удачи!» – сказал Ширл.

Ранее своё участие в мероприятии подтвердил бывший полузащитник «Зенита» Данни, который выступал за клуб с 2008 по 2017 год. О своём участии в матче также сообщили бывший капитан сине-бело-голубых Доменико Кришито и голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин.