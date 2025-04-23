«Црвена Звезда» побила мировой рекорд по домашней беспроигрышной серии

Сербская «Црвена Звезда» стала мировым рекордсменом среди, не проиграв дома ни одного матча уже восемь лет, сообщается на официальном сайте клуба.

После недавней победы над «Партизаном» (2:1) беспроигрышная серия в Белграде достигла 148 матчей, начиная с апреля 2017 года. Это новый мировой рекорд по продолжительности домашних серий без поражений в чемпионатах — предыдущий принадлежал мадридскому «Реалу» (121 матч в период с 1957 по 1965 год).

Сейчас в составе команды выступают защитники Милан Родич, ранее игравший в «Зените» и «Крыльях Советов», и Урош Спаич, экс-игрок «Краснодара». В полузащите у сербов обладатель Кубка России в составе «Ростова» Гелор Канга и бывший футболист «Сочи» Егор Пруцев.