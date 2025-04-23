«Црвена Звезда» побила мировой рекорд по домашней беспроигрышной серии
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Сербская «Црвена Звезда» стала мировым рекордсменом среди, не проиграв дома ни одного матча уже восемь лет, сообщается на официальном сайте клуба.
Сербия — Суперлига . Плей-офф чемпионов. 31-й тур
12 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
2 : 1
Партизан
Белград
0:1 Калулу – 39' 1:1 Максимович – 84' 2:1 Дуарте – 87'
После недавней победы над «Партизаном» (2:1) беспроигрышная серия в Белграде достигла 148 матчей, начиная с апреля 2017 года. Это новый мировой рекорд по продолжительности домашних серий без поражений в чемпионатах — предыдущий принадлежал мадридскому «Реалу» (121 матч в период с 1957 по 1965 год).
Сейчас в составе команды выступают защитники Милан Родич, ранее игравший в «Зените» и «Крыльях Советов», и Урош Спаич, экс-игрок «Краснодара». В полузащите у сербов обладатель Кубка России в составе «Ростова» Гелор Канга и бывший футболист «Сочи» Егор Пруцев.
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