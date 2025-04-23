Экс-игрок «Динамо» Дроздов: в чём вина Лички в результатах команды?

Бывший игрок «Динамо» Юрий Дроздов высказался о результатах команды под руководством тренера Марцела Лички.

«С травмой Тюкавина «Динамо» потеряло много очков. Команда может не рассчитывать на медали. В чём тут вина Лички? Как обычно, винят тренера, но он работает с игроками, которые у него есть. Думаю, тройка РПЛ определилась – «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», может, ЦСКА», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Бело‑голубые в субботу, 26 апреля, примут петербургский «Зенит» в матче 26‑го тура РПЛ.

Московское «Динамо» занимает пятую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, заработав 46 очков в 25 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 9 очков.