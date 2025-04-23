Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чудак за одну ночь оставил € 1 млн». Александр Головин — о случае в клубе Монако

«Чудак за одну ночь оставил € 1 млн». Александр Головин — о случае в клубе Монако
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как посетил с партнёрами по команде клуб, в котором в своё время отдыхали бывшие игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев после поражения национальной команды.

— Жизнь в Монако научила экономии?
— Да я не то что бы сильно трачу. Если захотеть, конечно, здесь можно растратиться конкретно. Пойти, например, в ночной клуб и назаказывать шампанского.

— Вайбы Кокорина и Мамаева.
— Кстати, мы после какой-то игры пошли всей командой в тот самый клуб Twiga, где они тогда сидели. И там был такой полный чувак, по которому видно, что он очень богатый: у него часы дорогущие, вокруг него много девчонок сидело. А в Twiga есть такая опция: ты можешь заказать шампанское под музыку, которую пожелаешь, и при этом на тебя ещё свет весь падает — то есть видно только тебя. И это стоит € 100 тыс. за раз. И это шампанское для него выносили ну раз 10 за ночь. То есть чудак за одну ночь оставил € 1 млн, — рассказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В 2016 году экс-игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев были замечены в ночном клубе Twiga после поражения национальной команды. Сообщалось, что футболисты потратили за вечер около € 250 тыс.

Материалы по теме
«Табу — только «Спартак». Редкое интервью с Александром Головиным
Эксклюзив
«Табу — только «Спартак». Редкое интервью с Александром Головиным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android