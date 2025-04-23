«Чудак за одну ночь оставил € 1 млн». Александр Головин — о случае в клубе Монако

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как посетил с партнёрами по команде клуб, в котором в своё время отдыхали бывшие игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев после поражения национальной команды.

— Жизнь в Монако научила экономии?

— Да я не то что бы сильно трачу. Если захотеть, конечно, здесь можно растратиться конкретно. Пойти, например, в ночной клуб и назаказывать шампанского.

— Вайбы Кокорина и Мамаева.

— Кстати, мы после какой-то игры пошли всей командой в тот самый клуб Twiga, где они тогда сидели. И там был такой полный чувак, по которому видно, что он очень богатый: у него часы дорогущие, вокруг него много девчонок сидело. А в Twiga есть такая опция: ты можешь заказать шампанское под музыку, которую пожелаешь, и при этом на тебя ещё свет весь падает — то есть видно только тебя. И это стоит € 100 тыс. за раз. И это шампанское для него выносили ну раз 10 за ночь. То есть чудак за одну ночь оставил € 1 млн, — рассказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В 2016 году экс-игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев были замечены в ночном клубе Twiga после поражения национальной команды. Сообщалось, что футболисты потратили за вечер около € 250 тыс.