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Александр Канищев: проблема «Зенита» — сам «Зенит», «Динамо» может попортить крови

Александр Канищев: проблема «Зенита» — сам «Зенит», «Динамо» может попортить крови
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с московским «Динамо» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в субботу, 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» и «Зенит» борются за золото, в предстоящей игре стоит ждать серьёзной борьбы. Динамовцы в прошлом году упустили чемпионство, потому что просто не были готовы к этому. Возможно, и сейчас они не готовы. Но в отдельно взятом матче «Динамо» может собраться и попортить кровь «Зениту». Питерская команда — раздражитель для любого клуба, тем более если игра в Москве. У «Зенита» не должно возникнуть проблем, если команда выйдет на матч собранной и сконцентрированной на решении задачи. Проблема «Зенита» — сам «Зенит», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За пять туров до конца чемпионата «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 53 очками и отставанием от лидирующего «Краснодара» в два очка. «Динамо» имеет в своём активе 46 очков и располагается на пятой строчке.

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