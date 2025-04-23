Александр Канищев: проблема «Зенита» — сам «Зенит», «Динамо» может попортить крови

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с московским «Динамо» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в субботу, 26 апреля.

«Динамо» и «Зенит» борются за золото, в предстоящей игре стоит ждать серьёзной борьбы. Динамовцы в прошлом году упустили чемпионство, потому что просто не были готовы к этому. Возможно, и сейчас они не готовы. Но в отдельно взятом матче «Динамо» может собраться и попортить кровь «Зениту». Питерская команда — раздражитель для любого клуба, тем более если игра в Москве. У «Зенита» не должно возникнуть проблем, если команда выйдет на матч собранной и сконцентрированной на решении задачи. Проблема «Зенита» — сам «Зенит», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За пять туров до конца чемпионата «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 53 очками и отставанием от лидирующего «Краснодара» в два очка. «Динамо» имеет в своём активе 46 очков и располагается на пятой строчке.