Лапорта: под руководством Флика у «Барселоны» будет шанс выиграть требл

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что у каталонского клуба есть шансы на требл в этом сезоне.

«Болельщики «Барселоны» должны верить в нашего тренера и наших игроков. Я убеждён, что под руководством Флика и благодаря таланту игроков у нас будет шанс выиграть требл. Мы играем очень хорошо, но пока ничего не добились. Финал – это игра в «орла или решку», случиться может всё что угодно, но мы очень уверены в себе», – приводит слова Лапорты AS.

Напомним, сине-гранатовые пробились в полуфинал Лиги чемпионов, где встретятся с миланским «Интером», также они сыграют с «Реалом» в финале Кубка Испании и прямо сейчас возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги.