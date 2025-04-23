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Лапорта: под руководством Флика у «Барселоны» будет шанс выиграть требл

Лапорта: под руководством Флика у «Барселоны» будет шанс выиграть требл
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что у каталонского клуба есть шансы на требл в этом сезоне.

«Болельщики «Барселоны» должны верить в нашего тренера и наших игроков. Я убеждён, что под руководством Флика и благодаря таланту игроков у нас будет шанс выиграть требл. Мы играем очень хорошо, но пока ничего не добились. Финал – это игра в «орла или решку», случиться может всё что угодно, но мы очень уверены в себе», – приводит слова Лапорты AS.

Напомним, сине-гранатовые пробились в полуфинал Лиги чемпионов, где встретятся с миланским «Интером», также они сыграют с «Реалом» в финале Кубка Испании и прямо сейчас возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги.

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