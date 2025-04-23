Агуэро: у меня предчувствие, что Хаби Алонсо рано или поздно возглавит «Реал»

Бывший футболист «Атлетико», «Манчестер Сити», «Барселоны» и форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо возглавит «Реал».

«У меня предчувствие, что Хаби Алонсо рано или поздно возглавит «Реал». Не уверен, когда именно. Но с его прошлым в Мадриде в качестве игрока и отличной работой, которую он проделал в Бундеслиге, я думаю, это судьба», — приводит слова Серхио Агуэро Goal.

Алонсо возглавляет «Байер» с 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2026-го. Под руководством Алонсо «Байер» стал чемпионом Германии-2023/2024, обладателем Кубка и Суперкубка страны.