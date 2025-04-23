Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Орещук: давно не было, чтобы «Спартак» и ЦСКА претендовали на чемпионство

Роман Орещук: давно не было, чтобы «Спартак» и ЦСКА претендовали на чемпионство
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о дерби между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в субботу, 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Давно не было такого, чтобы «Спартак» и ЦСКА претендовали на чемпионство. Да, армейцы — в меньшей степени. От предстоящего матча будет зависеть многое: ничья выкинет обе команды из гонки, а победа одного из клубов поставит крест на проигравшем и появится шанс на золото», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За пять туров до конца чемпионата «Спартак» и ЦСКА занимают соответственно третье и четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 50 набранных очков, у подопечных Марко Николича — 48 очков.

Материалы по теме
«Спартак» — статистический монстр РПЛ! Команда лидирует сразу по трём важным показателям
«Спартак» — статистический монстр РПЛ! Команда лидирует сразу по трём важным показателям
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android