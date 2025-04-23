Роман Орещук: давно не было, чтобы «Спартак» и ЦСКА претендовали на чемпионство

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о дерби между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в субботу, 26 апреля.

«Давно не было такого, чтобы «Спартак» и ЦСКА претендовали на чемпионство. Да, армейцы — в меньшей степени. От предстоящего матча будет зависеть многое: ничья выкинет обе команды из гонки, а победа одного из клубов поставит крест на проигравшем и появится шанс на золото», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За пять туров до конца чемпионата «Спартак» и ЦСКА занимают соответственно третье и четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 50 набранных очков, у подопечных Марко Николича — 48 очков.