«Это у нас любят влезть, а тут привыкли». Головин — об отношении к знаменитостям в Монако

Полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил отношение к знаменитостям во Франции и России.

— Мы, кстати, с тобой прогуливаемся уже полчаса по набережной. А тебя никто не узнал. Или узнал, но не подал виду?

— Мелкие вон кричали (смеётся). А так – здесь я могу спокойно гулять. Люди нормально реагируют, даже если узнают. Здесь никто никогда не будет нарушать приватность, если ты с кем-то обедаешь или гуляешь. Это у нас любят влезть, что бы ты ни делал. Здесь привыкли к знаменитостям. Тут же и Формула-1 скоро, и актёров сюда тоже много приезжает, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.