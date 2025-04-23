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Экс-гендиректор «Спартака» Шавло поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Экс-гендиректор «Спартака» Шавло поделился ожиданиями от матча с ЦСКА
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в субботу, 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч с ЦСКА будет решающим, останется ли «Спартак» в чемпионской гонке или нет. Но это будет совершенно другая игра. Этот матч ждут все болельщики. Предыдущие игры ничего не значат. В первом матче «Спартак» выиграл. Думаю, будет жёсткая борьба. Многое будет зависеть от судьи и кто поведёт в счёте. Отступать некуда.

ЦСКА набрал ход, хоть и была ничья с «Крыльями». Но команда из Самары неплохо играет, хоть и занимает не своё место. Нравится, какой стиль игры ставит Осинькин. Команда заточена на атаку. Думаю, ЦСКА мог даже проиграть, хоть и были моменты», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

За пять туров до конца чемпионата «Спартак» и ЦСКА занимают соответственно третье и четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. У красно-белых 50 очков в 25 матчах. Армейцы имеют в своём активе 48 набранных очков.

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