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Полузащитник «Ливерпуля» Мак Аллистер отреагировал на слухи об интересе «Реала»

Полузащитник «Ливерпуля» Мак Аллистер отреагировал на слухи об интересе «Реала»
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны мадридского «Реала».

«Я читаю новости, и до меня доходят слухи, но важнее всего то, что происходит на данный момент. Не имеет значения, как сильно я нравлюсь клубу. Если я плохо сыграю на этих выходных, они потеряют интерес», — приводит слова Мак Аллистера TyC Sports.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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