Александр Головин составил символическую сборную из всех футболистов, с кем играл

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин собрал сборную 11 лучших футболистов из числа бывших и нынешних партнёров по команде.
— В конце хочу попросить тебя составить символическую сборную из всех партнёров, с кем ты когда-либо играл.
— Ох, ну это тяжело. Придётся кого-то обижать. Сложно. В воротах точно Акинфеев. Слева в защите — Жирков. Справа — Вандерсон из «Монако». Центральные…
— Игнашевич, Березуцкий?
— Я бы поставил нынешнюю пару из «Монако» — Синго и Керер. Так, дальше опорная зона.
— Можешь себя поставить.
— Себя не буду. Я буду помощником тренера (смеётся). Фабрегас — точно, Дзага. Будем играть 4-3-3.
— Значит дальше Вернблум, чтобы выжигать.
— Не, мы с мячом будем играть, без выжигания. Поэтому третьим в центре поставлю Ширу (Широкова). Нападающий Фалькао, справа Желсон Мартинш, а слева Бен-Сегир.
— А тренер?
— Слуцкий! — рассказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.