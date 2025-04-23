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Парма — Ювентус, результат матча 23 апреля 2025, счет 1:0, Серия А 2024-2025

«Ювентус» проиграл «Парме» в матче чемпионата Италии
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Завершился матч 33-го тура итальянской серии А, в котором встречались «Парма» (Парма) и «Ювентус» (Турин). Команды играли на стадионе «Эннио Тардини» (Парма, Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 33-й тур
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Парма
Парма
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Пельегрино – 45+1'    

Счёт был открыт на 45+1-й минуте Матео Пельегрино с передачи Эмануэле Валери. Этот гол стал единственным в игре, что позволило «Парме» одержать победу над гостями и отдалиться на строчку от зоны вылета.

После 33 матчей «Ювентус» занимает пятую строчку турнирной таблицы итальянской серии А, заработав 59 очков. «Парма» занимает 14-ю строчку, заработав 33 очка в аналогичном количестве игр.

Турнирная таблица
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