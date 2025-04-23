«Ювентус» проиграл «Парме» в матче чемпионата Италии

Завершился матч 33-го тура итальянской серии А, в котором встречались «Парма» (Парма) и «Ювентус» (Турин). Команды играли на стадионе «Эннио Тардини» (Парма, Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Счёт был открыт на 45+1-й минуте Матео Пельегрино с передачи Эмануэле Валери. Этот гол стал единственным в игре, что позволило «Парме» одержать победу над гостями и отдалиться на строчку от зоны вылета.

После 33 матчей «Ювентус» занимает пятую строчку турнирной таблицы итальянской серии А, заработав 59 очков. «Парма» занимает 14-ю строчку, заработав 33 очка в аналогичном количестве игр.