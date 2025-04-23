«Ювентус» проиграл «Парме» в матче чемпионата Италии
Поделиться
Завершился матч 33-го тура итальянской серии А, в котором встречались «Парма» (Парма) и «Ювентус» (Турин). Команды играли на стадионе «Эннио Тардини» (Парма, Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.
Италия — Серия А . 33-й тур
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Парма
Парма
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Пельегрино – 45+1'
Счёт был открыт на 45+1-й минуте Матео Пельегрино с передачи Эмануэле Валери. Этот гол стал единственным в игре, что позволило «Парме» одержать победу над гостями и отдалиться на строчку от зоны вылета.
После 33 матчей «Ювентус» занимает пятую строчку турнирной таблицы итальянской серии А, заработав 59 очков. «Парма» занимает 14-ю строчку, заработав 33 очка в аналогичном количестве игр.
Комментарии
- 23 апреля 2025
-
22:09
-
22:03
-
21:58
-
21:40
-
21:36
-
21:34
-
21:32
-
21:32
-
21:24
-
21:15
-
21:15
-
21:06
-
21:04
-
21:00
-
20:55
-
20:53
-
20:45
-
20:35
-
20:33
-
20:31
-
20:30
-
20:26
-
20:23
-
20:18
-
20:10
-
20:00
-
19:44
-
19:42
-
19:42
-
19:41
-
19:40
-
19:35
-
19:30
-
19:10
-
19:05