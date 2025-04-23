«Пока он себя хоронит». Бикфалви в резкой форме раскритиковал Шатова за уход из «Урала»

Бывший нападающий «Урала» Эрик Бикфалви заявил, что покинул «Урал» из-за тренера команды Олега Шатова.

«По контракту у меня оставалось ещё полтора года. Пришёл новый тренер, мой бывший одноклубник [Олег Шатов]. Он сказал, что не хочет видеть меня в команде, а президент пошёл у него на поводу. Не хотелось оставаться там, чтобы не возникали конфликты. Было ясно: раз тренер не хочет видеть меня в команде, я больше не смогу тренироваться и выкладываться на 100%, забивать много голов, уже не будет хороших отношений, стабильности. И тогда я понял, что нужно уходить. Для меня это было очень легко. Не думаю, что я тот, кто проиграл.

Что касается бывшего одноклубника, то у него даже нет лицензии, он моложе меня, но ему потакали во всём. Не хочу вдаваться в детали, потому что результаты говорят сами за себя. Пока он себя хоронит», — цитирует слова Бикфалви Sport24.

Эрик Бикфалви провёл за «Урал» 227 матчей, забил 61 гол и отдал 22 ассиста.

Отметим, что «Урал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги, дающее право сыграть в стыковых матчах за право участия в РПЛ.