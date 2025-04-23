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Игорь Акинфеев поможет отремонтировать спортзал юным футболистам из Башкирии

Игорь Акинфеев поможет отремонтировать спортзал юным футболистам из Башкирии
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Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поможет юным футболистам из башкирского посёлка Алексеевка в восстановлении ветхого спортзала. Об этом сообщил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо. Ранее видео с тренировки «Альтаира» завирусилось в социальных сетях.

«Немногие знают, но Игорь действительно вовлечён в информационную повестку, в особенности в том, что касается вопросов детского спорта и его развития. Поэтому, когда он увидел новость, вместе с соратниками по его турниру и по фонду «Страна футбола» сразу же было принято решение помочь мальчикам, улучшить их тренировочные условия, а также чтобы они побывали в Химках на августовском турнире Игоря Акинфеева. Понятно, что нужно будет обсудить много деталей, в частности вопрос формы участия в турнире», — приводит слова Брейдо «РИА Новости Спорт».

Напомним, детский турнир «Кубок Игоря Акинфеева» проводится с 2018 года. В прошлом году участие в турнире приняли 20 команд из России, Узбекистана и Казахстана.

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