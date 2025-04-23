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«Интер» — «Милан»: стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии

«Интер» — «Милан»: стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии
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Сегодня, 23 апреля, в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии встретятся «Интер» и «Милан». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан
1-й тайм
0 : 0
Милан
Милан

«Интер»: Хосеп Мартинес, Биссекк, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Аслани, Мхитарян, Димарко, Тареми, Лаутаро Мартинес.

«Милан»: Меньян, Томори, Габбия, Павлович, Алехандро Хименес, Фофана, Рейндерс, Тео Эрнандес, Пулишич, Йович, Леау.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. В составе «Милана» на 47-й минуте отличился нападающий Тэмми Абрахам. Ему ассистировал Юссуф Фофана. На 67-й минуте полузащитник Хакан Чалханоглу забил ответный мяч «Интера» с передачи Хоакина Корреа.

В финале победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Болонья» — «Эмполи».

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