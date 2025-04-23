«Сабах» Березуцкого вышел в финал Кубка Азербайджана

Футбольный клуб «Сабах», который тренирует российский специалист Василий Березуцкий, вышел в финал Кубка Азербайджана. Ответный матч полуфинала Кубка страны с «Нефтчи» закончился со счётом 1:1.

С учетом того, что в первой встрече на выезде команда Березуцкого одержала победу со счётом 2:1, счёт по сумме двух матчей (3:2) позволяет «Сабаху» выйти в финал.

В финале Кубка Азербайджана «Сабах» сыграет с «Карабахом». Встреча состоится 31 мая.

Василий Березуцкий возглавил «Сабах» в конце ноября 2024 года. Под его руководством команда после 31 тура в чемпионате Азербайджана занимает пятое место в таблице.