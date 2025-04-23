Александр Шикунов: Помазуну будет престижно сыграть в матче с ЦСКА

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о предстоящем матче с ЦСКА в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в субботу, 26 апреля.

«Спартак» — ЦСКА — главное дерби страны. Надеюсь, мы увидим серьёзный матч. Обе команды в последних встречах показали ужасную игру, но «Спартак» вырвал победу, а ЦСКА — нет. Возможно, они уже готовились к предстоящему дерби (смеётся), поэтому не очень хорошо настроились на «Акрон» и «Крылья Советов».

Что касается возможного выхода Помазуна в стартовом составе на матч с ЦСКА, ему будет престижно сыграть в этом матче. Илья не провёл много времени в армейской команде, он больше играл в «Урале», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Илья Помазун перебрался в «Спартак» из ЦСКА в зимнее трансферное окно. Перед стартом текущего сезона тренерский штаб армейцев отстранил вратаря от основной команды из-за слов в интервью, в которых Помазун допустил возможность перехода в «Спартак».