Экс-полузащитник сборной Англии может возглавить «Тоттенхэм»

Главный тренер «Бёрнли» Скотт Паркер – потенциальный кандидат на аналогичную должность в «Тоттенхэме», сообщает talkSPORT.

«Шпоры» с высокой долей вероятности расстанутся с Ангелосом Постекоглу после завершения сезона. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, и даже триумф в Лиге Европы может не спасти австралийца от увольнения. В руководстве «Тоттенхэма» есть поклонники Скотта Паркера, чей «Бёрнли» недавно гарантировал себе повышение в АПЛ. Возможно, уже летом лондонцы попробуют переманить 44-летнего экс-хавбека.

Паркер возглавил «Бёрнли» перед началом нынешней кампании в 2024 году. Ранее он работал в «Брюгге», «Борнмуте» и «Фулхэме», а также тренировал молодёжную команду «Тоттенхэма».