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Дженоа — Лацио, результат матча 23 апреля 2025, счёт 0:2, Серия А 2024-2025

«Лацио» победил «Дженоа» в перенесённом матче Серии А, команды завершали игру 10 на 10
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Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Лацио». Игра проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джованни Айрольди. Уверенную победу в поединке праздновали футболисты столичной команды — 2:0.

Италия — Серия А . 33-й тур
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
0 : 2
Лацио
Рим
0:1 Кастельянос – 32'     0:2 Диа – 65'    
Удаления: Отоа – 22' / Белахьяне – 73'

На 22-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Дженоа» Себастьян Отоа. На 32-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лацио» Валентин Кастельянос. На 65-й минуте форвард римлян Булайе Диа удвоил преимущество своего клуба. На 73-й минуте красную карточку в составе «Лацио» получил вышедший четырьмя минутами ранее на замену полузащитник Реда Белахьяне.

В активе «Лацио» 59 набранных очков после 33 туров. Отставание от топ-4 составляет одно очко. «Дженоа» с 39 очками располагается на 13-й строчке.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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