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«Лацио» победил «Дженоа» в перенесённом матче Серии А, команды завершали игру 10 на 10

Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Лацио». Игра проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джованни Айрольди. Уверенную победу в поединке праздновали футболисты столичной команды — 2:0.

На 22-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Дженоа» Себастьян Отоа. На 32-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лацио» Валентин Кастельянос. На 65-й минуте форвард римлян Булайе Диа удвоил преимущество своего клуба. На 73-й минуте красную карточку в составе «Лацио» получил вышедший четырьмя минутами ранее на замену полузащитник Реда Белахьяне.

В активе «Лацио» 59 набранных очков после 33 туров. Отставание от топ-4 составляет одно очко. «Дженоа» с 39 очками располагается на 13-й строчке.