«Бавария» может заработать € 50 млн на продаже Комана, желающего уехать в саудовскую лигу

28-летний крайний нападающий «Баварии» Кингсли Коман по-прежнему планирует переехать в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, четыре ведущих саудовских клуба активно стремятся подписать вингера. Отмечается, что этот трансфер может принести «Баварии» более € 50 млн, а сам игрок потенциально заработает около € 25 млн. Уточняется, что лондонский «Арсенал» остаётся главным вариантом на случай, если сделка с саудовцами не состоится.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.