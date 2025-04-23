Леонид Туфрин: «Зениту» на поле не хватает лидера, который мог бы повести команду за собой

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с московским «Динамо» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в субботу, 26 апреля.

«У «Динамо» ещё есть шансы побороться за высокие места. Кроме того, команда хорошо играет в атаке — у них даже больше голов, чем у «Зенита». На питерскую команду будет большое психологическое давление. Если клуб не одержит победу, будет выключен из гонки за чемпионство. У «Зенита» не очень хорошо с реализацией. Вроде бы есть моменты, но всего один гол в ворота «Химок».

У команды нет стабильности, а также не хватает лидера на поле, который заводил бы партнёров, «напихал» бы при необходимости и мог бы повести за собой. Больше всего мне не понравилось в последнем матче с «Химками» то, что игроки «Зенита» друг другу высказывали недовольство. Если раньше никогда такого не было заметно, сейчас это бросалось в глаза», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За пять туров до конца чемпионата «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 53 очками и отставанием от лидирующего «Краснодара» в два очка. «Динамо» имеет в своём активе 46 очков и располагается на пятой строчке.