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Сельта — Вильярреал, результат матча 23 апреля 2025, счёт 3:0, Ла Лига 2024-2025

«Сельта» разгромила «Вильярреал» в матче чемпионата Испании
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Завершился матч 33-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Сельта» (Виго) и «Вильярреал» (Вильярреал). Команды играли на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго). Матч закончился победой «Сельты» со счётом 3:0.

Испания — Примера . 33-й тур
23 апреля 2025, среда. 20:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
3 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Лопес – 45'     2:0 Иглесиас – 53'     3:0 Аспас – 87'    
Удаления: нет / Бейи – 37'

Счёт на 45-й минуте открыл полузащитник «Сельты» Фер Лопес с передачи Борхи Иглесиаса. Преимущество команды удвоил Борха Иглесиас на 53-й минуте, забив гол с передачи Уго Альвареса. Третий мяч в ворота «Вильярреала» забил Яго Аспас на 87-й минуте.

После 33 матчей «Сельта» занимает седьмую строчку испанской Ла Лиги, заработав 46 очков. «Вильярреал» идёт пятым, заработав 52 очка в аналогичном количестве встреч.

Турнирная таблица
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