«Сельта» разгромила «Вильярреал» в матче чемпионата Испании

Завершился матч 33-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Сельта» (Виго) и «Вильярреал» (Вильярреал). Команды играли на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго). Матч закончился победой «Сельты» со счётом 3:0.

Счёт на 45-й минуте открыл полузащитник «Сельты» Фер Лопес с передачи Борхи Иглесиаса. Преимущество команды удвоил Борха Иглесиас на 53-й минуте, забив гол с передачи Уго Альвареса. Третий мяч в ворота «Вильярреала» забил Яго Аспас на 87-й минуте.

После 33 матчей «Сельта» занимает седьмую строчку испанской Ла Лиги, заработав 46 очков. «Вильярреал» идёт пятым, заработав 52 очка в аналогичном количестве встреч.