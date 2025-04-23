В «Реале» не уверены в покупке Хёйсена из-за отступных в размере € 58 млн — AS

В мадридском «Реале» сомневаются в покупке 20-летнего защитника «Борнмута» и сборной Испании Дина Хёйсена. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «сливочным» нравится Хёйсен, однако отступные футболиста в размере € 58,5 млн вызывают в мадридском клубе некоторые сомнения, особенно с учётом появления в первой команде Рауля Асенсио. Отмечается, что в борьбе за лидера «Борнмута» лидирует «Челси».

В нынешнем сезоне Хёйсен принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.