«Лас-Пальмас» проиграл «Атлетику» Бильбао в матче чемпионата Испании

Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Лас-Пальмас». Команды играли на стадионе «Сан Мамес». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.
На пятой минуте хозяева открыли счёт в матче. Полузащитник «Атлетик» Ойан Сансет был вынужден покинуть поле на 21-й минуте первого тайма из-за явного дискомфорта в мышцах левой ноги.
После 33 сыгранных матчей «Атлетик Бильбао» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 60 очков. «Лас-Пальмас» после аналогичного количества игр занимает 17-е место и находится над зоной вылета, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет каталонская «Барселона», у которой 76 очков.
- 23 апреля 2025
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