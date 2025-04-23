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Неймар опубликовал состав «Сантоса», в который внёс свои изменения, но тут же удалил пост

Неймар опубликовал состав «Сантоса», в который внёс свои изменения, но тут же удалил пост
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Нападающий бразильского «Сантоса» Неймар в своих соцсетях опубликовал состав команды, в который внёс свои изменения, где включил в старт травмированного игрока, однако через несколько минут удалил пост. Об этом сообщает ge.globo в соцсети X (ранее Twitter).

Бразильский форвард Неймар перебрался в «Сантос» из саудовского «Аль-Хиляля» в зимнее трансферное окно. После возвращения футболист провёл 11 матчей, в которых оформил три гола и три результативные передачи. Контракт 33-летнего форварда с «Сантосом» рассчитан до лета 2025 года.

В последнем своём матче с «Атлетико Минейро», проходившем в рамках 4-го тура чемпионата Бразилии (2:0), Неймар был заменён из-за травмы. Позже стало известно, что у игрока была обнаружена новая травма, на этот раз в полумембранозной мышце. О сроках восстановления пока ничего не известно. Отметим, что это был второй матч Неймара после прошлой травмы.

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