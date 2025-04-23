«Интер» — «Милан»: Лука Йович открыл счёт на 36-й минуте матча

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В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии, в котором встречаются «Интер» и «Милан». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Милана». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 36-й минуте нападающий «Милана» Лука Йович забил ударом головой после подачи с фланга.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. В составе «Милана» на 47-й минуте отличился нападающий Тэмми Абрахам. Ему ассистировал Юссуф Фофана. На 67-й минуте полузащитник Хакан Чалханоглу забил ответный мяч «Интера» с передачи Хоакина Корреа.

В финале победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Болонья» — «Эмполи».