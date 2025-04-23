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Даниэл Карвальо: в моей жизни два главных клуба — «Интернасьонал» и ЦСКА

Даниэл Карвальо: в моей жизни два главных клуба — «Интернасьонал» и ЦСКА
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Бразилии Даниэл Карвальо высказался о роли московского клуба в своей футбольной карьере.

«В моей жизни два главных клуба: «Интернасьонал» и ЦСКА. Один вырастил меня, в нём я стал футболистом, а второй дал мне всё, что я имею сейчас. Все главные титулы я завоевал в ЦСКА. Помимо Кубка УЕФА, я вспоминаю мой дебют за ЦСКА в дерби со «Спартаком». Это было в Суперкубке, где я забил победный гол. Также помню мяч с «Динамо», принесший нам титул. После Кубка УЕФА эти два титула самые важные в моей карьере», — сказал Карвальо в видео CSKA TV.

ЦСКА приобрёл атакующего полузащитника «Интернасьонала» в январе 2004 года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 4,2 млн. Всего Карвальо провёл в московском клубе 140 матчей, забил 26 голов и 45 раз ассистировал партнёрам.

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