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Мартин Эдегор обошёл Патрика Виейра по системе «гол+пас» в составе «Арсенала» в АПЛ

Мартин Эдегор обошёл Патрика Виейра по системе «гол+пас» в составе «Арсенала» в АПЛ
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор обошёл Патрика Виейра по системе «гол+пас» в составе «канониров» в английской Премьер-Лиге. Игрок отметился результативной передачей в матче с «Кристал Пэлас» в рамках 34-го тура АПЛ. Встреча проходит в эти минуты, счёт 2:1.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
23 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
2-й тайм
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Кивёр – 3'     1:1 Эзе – 27'     2:1 Троссард – 42'    

Теперь на счету Эдегора 33 гола и 29 ассистов, в общей сложности 62 очка по этому показателю. Таким образом, норвежец обошёл Патрика Виейра, который набрал 61 очков.

Эдегор выступает за «Арсенал» с 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2028 года.

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