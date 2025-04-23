Мартин Эдегор обошёл Патрика Виейра по системе «гол+пас» в составе «Арсенала» в АПЛ

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор обошёл Патрика Виейра по системе «гол+пас» в составе «канониров» в английской Премьер-Лиге. Игрок отметился результативной передачей в матче с «Кристал Пэлас» в рамках 34-го тура АПЛ. Встреча проходит в эти минуты, счёт 2:1.

Теперь на счету Эдегора 33 гола и 29 ассистов, в общей сложности 62 очка по этому показателю. Таким образом, норвежец обошёл Патрика Виейра, который набрал 61 очков.

Эдегор выступает за «Арсенал» с 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2028 года.