Артета объяснил, почему Уайт и Мерино не вышли на поле в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, из-за чего полузащитник Микель Мерино и защитник Бен Уайт не попали в стартовый состав на матч 34-го тура Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

«Они не могут участвовать — если бы могли, то участвовали бы. К сожалению, после игры [с «Ипсвичем»] у нас возникли некоторые проблемы, и они не успели прийти в форму», — цитирует Микеля Артету GOAL.

На данный момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 67 очков. «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка. На первой строчке располагается «Ливерпуль» (76).