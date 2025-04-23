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Артета объяснил, почему Уайт и Мерино не вышли на поле в матче с «Кристал Пэлас»

Артета объяснил, почему Уайт и Мерино не вышли на поле в матче с «Кристал Пэлас»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, из-за чего полузащитник Микель Мерино и защитник Бен Уайт не попали в стартовый состав на матч 34-го тура Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
23 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
2-й тайм
2 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Кивёр – 3'     1:1 Эзе – 27'     2:1 Троссард – 42'     2:2 Матета – 83'    

«Они не могут участвовать — если бы могли, то участвовали бы. К сожалению, после игры [с «Ипсвичем»] у нас возникли некоторые проблемы, и они не успели прийти в форму», — цитирует Микеля Артету GOAL.

На данный момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 67 очков. «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка. На первой строчке располагается «Ливерпуль» (76).

Турнирная таблица чемпионата Англии
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