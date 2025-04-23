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Комментатор Черданцев советует РПЛ исключить из лиги команды с низкой посещаемостью

Комментатор Черданцев советует РПЛ исключить из лиги команды с низкой посещаемостью
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Ведущий и комментатор Георгий Черданцев заявил, что клубы, которые не заполняют стадионы хотя бы наполовину, не должны играть в РПЛ.

«Руководство нашего футбола должно императивно ввести норму, что клубы, которые не набирают 50% посещаемости, не получают лицензию (для игры в РПЛ). Понимаю, что это жестоко. Но извините, нужно работать с болельщиками. У вас есть шикарные стадионы, а вы не можете организовать работу с болельщиками. Билеты стоят копеечные деньги, как поход в кино. Не вижу проблем, чтобы провести работу. Я понимаю, что раньше были стадионы‑развалюхи, на которые небезопасно было приходить. Ходить на футбол сейчас комфортно и удобно. Большая часть сезона проходит в нормальных погодных условиях. Некоторые клубы не справляются с работой с болельщиками. Лига обязана принять решения, чтобы клубы были заинтересованы в высокой посещаемости. Пустые трибуны не украшают наш чемпионат, ТВ‑картинку», — сказал Черданцев в эфире «Матч ТВ».

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